الرئيس التنفيذي: معامل الحمولة لطيران الجزيرة الكويتية يرتفع إلى 74.5% في 2017

الكويت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة شغلت نحو 74.5 بالمئة من مقاعدها المتاحة في 2017 بزيادة قدرها 5.5 نقطة مئوية عن العام السابق.

وأضافت طيران الجزيرة، التي تسير رحلات منخفضة التكلفة، ثلاثة مسارات جديدة العام الماضي بما في ذلك تدشين رحلات إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد وقت قصير من حظر السعودية والإمارات والبحرين ومصر الرحلات المباشرة إلى قطر في يونيو حزيران.

وأبلغ راماشاندران رويترز خلال معرض للطيران في الكويت أن الشركة تستهدف إشغال ما يقرب من 80 بالمئة من مقاعدها المتاحة هذا العام.

وستضيف الشركة طائرتين إلى أسطولها المكون من سبع طائرات إيرباص ‭‭A320‬‬ بحلول فبراير شباط. وتشمل توسعة شبكتها هذا العام إضافة رحلات إلى مدن أحمد أباد وكوتشي ومومباي الهندية.

وتنوي الشركة خفض تكلفة الراكب الواحد إلى 55 يورو بنهاية 2019 مقارنة مع 90 يورو حاليا و100 يورو في عام 2016.

وقال راماشاندران إن طيران الجزيرة تركز بشكل متزايد على تحسين الإيرادات الإضافية، بما في ذلك عبر رسوم الحقائب والأطعمة والمشروبات.

وأضاف أن الشركة ستعلن في الأسابيع المقبلة نتائجها المالية لسنة 2017 .