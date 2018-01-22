نمو صافي ربح بنك الكويت الوطني 9% في 2017

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك الكويت الوطني، أكبر بنك في البلاد من حيث قيمة الأصول، اليوم الاثنين تحقيق نمو قدره 9.2 بالمئة في الأرباح الصافية لعام 2017. وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم إنه حقق 322.36 مليون دينار (1.073 مليار دولار) أرباحا صافية في 2017 مقابل 295.18 مليون دينار في 2016. وقال البيان إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 30 فلسا للسهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2017. والدينار الكويتي ألف فلس. وعزا زيادة الأرباح إلى ”ارتفاع كل من صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي وصافي إيرادات الاستثمار“.

(الدولار = 0.30044 دينار كويتي)