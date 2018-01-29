ارتفاع صافي ربح ألافكو الكويتية 50% في الربع/1 من السنة المالية

الكويت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية اليوم الاثنين إنها حققت زيادة بنسبة 50 في المئة في الربع الأول من سنتها المالية التي بدأت في الأول أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت ربحا صافيا قدره 7.776 مليون دينار (25.96 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول، مقابل 5.195 مليون دينار قبل عام.

وبلغت إيرادات الشركة التشغيلية 24.54 مليون دينار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017، مقارنة مع 19.21 مليون دينار قبل عام.