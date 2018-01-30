أرباح نابيسكو الكويتية ترتفع 30% في 2017

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) الكويتية اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية زادت بنسبة 30 في المئة في 2017 مقارنة مع السنة السابقة. وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إنها حققت 10 ملايين دينار (33.4 مليون دولار) أرباحا صافية في 2017 مقابل 7.7 مليون دينار في العام السابق. وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى ”ارتفاع حجم المبيعات“. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 60 فلسا للسهم أرباحا نقدية على المساهمين عن سنة 2017. (الدولار = 0.2997 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)