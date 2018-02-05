صافي ربح أريد الكويت ينخفض 15% في 2017

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أريد للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الاثنين هبوط صافي الربح بنسبة 15 في المئة في 2017.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 39.5 مليون دينار (131.8 مليون دولار) أرباحا صافية في 2017 مقابل 46.7 مليون دينار في السنة السابقة.

وقال البيان إن ”صافي الربح يتماشى مع أداء المجموعة“ دون توضيح لسبب الهبوط.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 697.6 مليون دينار في 2017 مقارنة مع 706.8 مليون دينار في السنة السابقة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70 فلسا للسهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017. والدينار ألف فلس.