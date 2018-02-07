ملخص-ارتفاع أرباح زين الكويت في الربع/4

* صافي ربح المجموعة 37 مليون دينار في الربع الأخير من 2017 بزيادة 16 بالمئة على أساس سنوي.
* صافي الربح العائد للمساهمين 159.8 مليون دينار في 2017 مقارنة مع 156.7 مليون في العام السابق.
* إجمالي إيرادات التشغيل 1.03 مليار دينار في 2017 مقابل 1.09 مليار في السنة السابقة.
* خفض قيمة العملة في السودان أثر على نتائج المجموعة للعام بأكمله والربع الرابع.
* الشركة تخدم 46.6 مليون عميل في نهاية ديسمبر كانون الأول بانخفاض نسبته واحد بالمئة على أساس سنوي.
* تغير سعر الصرف في السودان أثر على صافي ربح المجمعة لعام 2017 بمقدار 82 مليون دولار.
* زين السعودية تحقق أرباحا صافية سنوية للمرة الأولى منذ بدء النشاط.
* زين العراق تعود إلى الربحية مع نمو قاعدة العملاء 16 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)