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#KW Company Results
February 8, 2018 / 6:12 AM / a day ago

صافي ربح المباني الكويتية يزيد 1% في 2017

صحفيو رويترز

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الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة المباني الكويتية اليوم الخميس إن ربحها الصافي زاد بنسبة واحد في المئة إلى 49.150 مليون دينار (163.7 مليون دولار) في سنة 2017 مقارنة مع 48.662 مليون دينار في السنة السابقة.

وعزت الشركة في بيان إلى البورصة الكويتية هذه الزيادة إلى حدوث ”انخفاض في أعباء التمويل“.

وقال البيان إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع عشرة فلوس نقدا للسهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2017. والدينار ألف فلس.

الدولار = 0.3002 دينار كويتي تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار

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