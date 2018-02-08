صافي ربح بنك الخليج الكويتي يرتفع 12% في 2017

الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي اليوم الخميس إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 48 مليون دينار (159.89 مليون دولار) في سنة 2017 مقابل 42.9 مليون دينار في السنة السابقة.

وذكر البنك في بيان إلى البورصة الكويتية أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع تسعة فلوس نقدا للسهم أرباحا عن 2017. والدينار ألف فلس.

وعزا البنك هذه الزيادة في الأرباح إلى ”الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والتي قوبلت جزئيا بالزيادة في المخصصات بعد خصم المبالغ المستردة“.