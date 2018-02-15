تفاقم خسائر إيفا الكويتية 50% في 2017

الكويت 15 فبراير شباط (رويترز) - تفاقمت خسارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الكويتية لتزيد 50 في المئة في سنة 2017 مقارنة بما كانت عليه في 2016.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة الكويتية إن نتائجها الأولية أظهرت تكبدها صافي خسارة قدرها 4.042 مليون دينار (13.5 مليون دولار) في 2017 مقابل خسارة 2.69 مليون دينار في السنة السابقة.

وذكر البيان أن صافي الخسارة التشغيلية بلغ 7.2 مليون دينار في 2017 مقابل خسارة 5.7 مليون دينار في السنة السابقة.