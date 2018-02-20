نمو أرباح الأهلي المتحد البحريني 8.4% في 2017

الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد البحريني اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية زادت 8.4 بالمئة في 2017. وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 618.7 مليون دولار ربحا صافيا في 2017 مقابل 570.6 مليون في العام السابق. وقال البيان إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 4.5 سنت نقدا لكل سهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2017. عزا البنك ارتفاع أرباحه إلى ”الزيادة في دخل الفوائد ومنهجية البنك الناجحة في تعزيز محفظته التمويلية وتحسين الهامش“.

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