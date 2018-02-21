FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
KW Company Results
February 21, 2018 / 1:04 PM / 17 hours ago تم التحديث قبل

أرباح جلوبل الكويتية تهبط 28.6% في 2017

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الكويت 21 فبراير شباط (رويرتز) - هبطت الأرباح الصافية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية بنسبة 28.6 بالمئة إلى 2.5 مليون دينار (8.3 مليون دولار) في 2017 من 3.5 مليون دينار في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع خمسة فلوس للسهم كأرباح نقدية عن 2017. والدينار الكويتي ألف فلس.

وأضاف البيان أن إيرادات الشركة بلغت 14.1 مليون دينار في 2017 وأن إيرادات الرسوم والعمولات تشكل 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وقال إن حجم الأصول المدارة لصالح العملاء بلغ 910 ملايين دينار في 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

(الدولار = 0.2997 دينار كويتي)

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.