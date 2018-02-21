أرباح جلوبل الكويتية تهبط 28.6% في 2017

الكويت 21 فبراير شباط (رويرتز) - هبطت الأرباح الصافية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية بنسبة 28.6 بالمئة إلى 2.5 مليون دينار (8.3 مليون دولار) في 2017 من 3.5 مليون دينار في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع خمسة فلوس للسهم كأرباح نقدية عن 2017. والدينار الكويتي ألف فلس.

وأضاف البيان أن إيرادات الشركة بلغت 14.1 مليون دينار في 2017 وأن إيرادات الرسوم والعمولات تشكل 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وقال إن حجم الأصول المدارة لصالح العملاء بلغ 910 ملايين دينار في 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

(الدولار = 0.2997 دينار كويتي)