بورصات الخليج تتراجع وهبوط مؤشر دبي لأدنى مستوى في 31 أسبوعا

من نادية سليم وتوم فايفر

دبي/القاهرة 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دولة الامارات العربية المتحدة من حيث قيمة الأصول مؤشر بورصة دبي ‭ .DFMGI‬ للهبوط لأدنى مستوى في 31 أسبوعا متراجعا للجلسة الثانية بعد أنباء بأن البنك سيستحوذ على مصرف دبي. وانخفضت معظم بورصات الخليج الأخرى أيضا.

وهبط سهم الإمارات دبي الوطني 4.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في 27 أسبوعا بعد أن انخفض 1.6 في المئة أمس الثلاثاء بينما تراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مسجلا أدنى اغلاق منذ السابع من مارس آذار.

وقال مستثمرون إن الاستحواذ لن يعود بنفع يذكر على بنك الإمارات دبي الوطني بل سيتعين عليه التعامل مع الخسائر المتراكمة على مصرف دبي. لكنهم توقعوا أيضا أن يكون التأثير السلبي محدودا.

وقالت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة "نتوقع أنه حتى في أسوأ الظروف فإن التأثير على الإمارات دبي الوطني على أساس الافتراضات الاولية من المرجح أن يكون محدودا... مصرف دبي أصغر كثيرا مقارنة مع الإمارات دبي الوطني. نبقي حاليا على تصنيف محايد لسهم الإمارات دبي الوطني."

وفي عمان تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ‪.MSI‬ بنسبة 0.8 في المئة مسجلا أدنى مستوى في سبعة أسابيع تحت ضغط هبوط أسهم البنوك.

وقال عادل نصر مدير الوساطة في المتحدة للأوراق المالية في مسقط "شهدنا ضغوط بيع قوية من جانب مديري الأصول في البلاد."

وأضاف "بدأوا تصفية مراكزهم والمؤسسات الاجنبية لها مخاوفها بشأن الازمة الأوروبية. يريدون تنحية السيولة جانبا."