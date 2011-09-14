المؤشر الكويتي يرتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع ومصر تواصل التراجع

من نادية سليم ومها الدهان

دبي/القاهرة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق الكويت ‪.KWSE‬ مسجلا أعلى مستوى له في ستة أسابيع اليوم الأربعاء بفعل تفاؤل حول نتائج الشركات للربع الثالث من العام بينما هبطت الأسهم المصرية للجلسة الرابعة في تعاملات ضعيفة بعد أن تضررت هذا الأسبوع من المخاوف بشأن الاستقرار السياسي والأسواق العالمية.

وقالت صفاء زبيب رئيسة البحوث بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "يعدل المستثمرون مراكزهم بالنسبة للأسهم. لا يتعلق الأمر بالقطاعات الآن وإنما بالأرباح."

وأضافت أنه مع اقتراب الربع الثالث من العام من نهايته فإن أسهم الشركات ذات الأرباح وتوزيعات الأرباح المستقرة ستحقق أداء حسنا على الأمد القصير.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.5 في المئة مسجلا أعلى إغلاق له منذ الرابع من أغسطس آب مع صعود سهم بيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة وسهم بنك الخليج إثنين في المئة وسهم زين ثلاثة في المئة.

ووافقت زين على بيع حصتها في وحدتها السعودية المثقلة بالديون في عرض مشترك تقدمت به المملكة القابضة السعودية والبحرين للاتصالات (بتلكو) البحرينية. وقالت المملكة القابضة يوم السبت إنها ستستكمل عملية الفحص الفني النافي للجهالة هذا الشهر.

وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي للبورصة ‪.EGX30‬ بنسبة 1.2 في المئة مسجلا أدنى مستوى له في خمسة أسابيع في تعاملات هزيلة.

وقال محمد شلبي من كايرو كابيتال سكيوريتيز ""لا تزال أحجام التداول منخفضة ولا توجد أنباء تحرك السوق."