هبوط طفيف للاسهم المصرية وسط استمرار القلق السياسي والأمني

1230 جمت - شهدت الاسهم المصرية تحولا في ادائها في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء لتغلق على انخفاض طفيف وتواصل التراجع للجلسة الخامسة على التوالي وسط استمرار قلق المتعاملين بشأن الأوضاع السياسية والأمنية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.09 بالمئة إلى 4177 نقطة بينما تقدم المؤشر الثانوي ‭ .EGX70‬بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا 457.8 نقطة.

وبلغت قيم التداولات نحو 185.9 مليون جنيه.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "السوق في حاجةإلى اخبار ايجابية سواء سياسية او امنية أو اقتصادية."

وارتفعت أسهم موبينيل 2.6 بالمئة والمصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم 1.3 بالمئة والقلعة 0.7 بالمئة بينما هبطت أسهم هيرميس 2.1 بالمئة والتجاري الدولي 1.9 بالمئة وعامر جروب 1.4 بالمئة.

وألغت البورصة المصرية جميع العمليات المنفذة على سهم أوراسكوم للانشاء اليوم بعد بيان الشركة بالاعلان عن السداد الكلي لقيمة سندات.

وقال عنبة "السيولة مازالت ضعيفة. لا أتوقع عودتها للسوق إلا بعد الاسبوع الاول من الانتخابات."

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يحدد موعد لاختيار رئيس جديد لكن الاطار الحالي يعني ان هذا لن يحدث قبل نهاية عام 2012 أو في موعد لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع الجيش حتى ذلك الموعد.