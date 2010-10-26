مؤشر البورصة المصرية يتراجع 0.12% في التعاملات الصباحية

0848 جمت –تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX03‬‏ بنسبة 0.12 في المئة في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ليصل إلى 6845 نقطة.

هبط سهم أوراسكوم تليكوم ‭ORTE.CA‬‏ 1.04 في المئة ليصل إلى 4.76 جنيه بعد ان قالت الجزائر إنها لن تبدأ محادثات بشأن تأميم الوحدة المحلية للشركة قبل العام القادم وهو ما يجدد الشكوك بشأن صفقة فيمبلكوم الروسية لشراء أصول أوراسكوم مقابل 6.6 مليار دولار.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "القرار سواء بتعيين مستشار مالي أو تحديد موعد لبدء المفاوضات يأتي قبل ابلاغ شركة اوراسكوم برغبة الحكومة رسميا في الشراء و هو ما يعد عنصر ضغط علي الشركة."

وتوقع عادل "زيادة الضغوط علي إدارة أوراسكوم أو علي قرارات صفقة الاندماج بين ويذر وفيمبلكوم."

واستقر سهم طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ عند 7.66 جنيه بعد أن قالت الشركة يوم الاثنين إنها بدأت بيع وحدات بمشروع في السعودية يجري بناؤه مع الشريك السعودي شركة الأولى لتطوير العقارات.

وتراجع سهم موبينيل 1.68 في المئة ليصل إلى 179.95 جنيه بعد ان تراجعت أرباح الشركة من 491 مليون جنيه إلى 280 مليونا في الربع الثالث من 2010.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي ‭(COMI.CA: اقتباس)‬‏ 0.36 في المئة إلى 44.70 جنيه.

وقال مصطفى بدرة العضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار بشركة ثمار لتداول الاوراق المالية "السيولة ضعيفة جدا بالسوق ولا يوجد مستثمر جديد لضخ سيولة جديدة."