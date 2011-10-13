مشتريات العرب تدفع المؤشرات المصرية للارتفاع ونمو السيولة

1230 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين العرب المؤشرات المصرية للارتفاع اليوم الخميس وسط تحسن نسبي في السيولة مع فتح باب الترشيح للانتخابات العامة.

وبلغت قيم التداولات نحو 414.1 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي ‭ .EGX30‬ بنسبة 2.5 بالمئة إلى 4152 نقطة والمؤشر الثانوي 2.6 بالمئة إلى 474.4 نقطة.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "مستوى أسعار الاسهم بالبورصة المصرية يغري أي مستثمر بالاستحواذ على حصص من الشركات بأسعار زهيدة. وهو ما يغري الآن المتعاملين العرب والأجانب للعودة من جديد ودخول السوق المصري."

وبلغ صافي تعاملات العرب 48.5 مليون جنيه كمشتريات خلال جلسة اليوم.

وارتفعت أسهم أوراسكوم للانشاء 5.6 بالمئة والقلعة 4.8 بالمئة وموبينيل 4.3 بالمئة وبالم هيلز 4.2 بالمئة وبايونيرز وحديد عز 3.8 بالمئة وطلعت مصطفى 1.8 بالمئة والتجاري الدولي 2.5 بالمئة وسوديك 2.4 بالمئة واوراسكوم تليكوم 2.2 بالمئة.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أعطى بعض الثقة للمتعاملين بالمستقبل الجديد لمصر. يجب ألا ننسي أن البورصة عادة ما تسبق الأحداث."

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حدد الثاني عشر من أكتوبر تشرين الأول موعدا لفتح باب الترشيح للمجلسين و28 نوفمبر تشرين الثاني لبدء انتخابات مجلس الشعب و29 يناير كانون الثاني لبدء انتخابات مجلس الشوري.

وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط إن انتخابات كل من المجلسين ستجرى على ثلاث مراحل.