مصادر: قطر الإسلامي ينسحب من المنافسة على حصة في معاملات الاندونيسي

جاكرتا/دبي 4 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن محاولات مساهمين خليجيين لبيع حصة أغلبية في بنك معاملات الإسلامي الاندونيسي تعثرت بعد أن انسحب مصرف قطر الإسلامي الذي كان يعتبر أهم المرشحين لشراء الحصة.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز أن مساهمين رئيسيين في ثاني أكبر بنك إسلامي في اندونيسيا يسعون لبيع 51 بالمئة على الأقل من أسهمه في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار.

لكن مصادر مطلعة قالت إن عددا من الأطراف الكثيرة التي أبدت اهتمامها بالصفقة في بداية الأمر انسحبت بسبب تطلع البائعين إلى سعر مرتفع.

وقال مصدران مصرفيان على دراية بعملية البيع لرويترز إن مصرف قطر الإسلامي كان أول المرشحين لشراء الحصة.

وقال أحد المصدرين إن مصرف قطر الإسلامي ساوره القلق بشأن السعر الذي سيدفعه مقابل الحصة.

ورفض مسؤول في مصرف قطر الإسلامي الادلاء بتعليق. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الصفقة.

وذكرت المصادر أن هذا يجعل بنك ستاندرد تشارترد الطرف الوحيد في السباق وأقوى مرشح للفوز بالحصة. وقالت المصادر إن بنك برماتا الاندونيسي التابع لستاندرد تشارترد انسحب في وقت سابق.

وانسحب أيضا بنك مانديري والمؤسسة المصرفية الصينية الدولية - ثاني أكبر بنك في سنغافورة- بحسب مصادر. ورفض كلاهما التعليق.