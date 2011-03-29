سهم حديد عز يقلص خسائره ويتصدر قيم تداولات السوق المصري

1013 جمت - قلص سهم حديد عز خسائره الصباحية إلى 8.9 بالمئة ليصل إلى 10.58 جنيه متصدرا أعلى قيم تداولات بالسوق باجمالي 68.8 مليون جنيه.

كما قلص المؤشر المصري الرئيسي ‭.EGX30‬‏ مكاسبه إلى 2.05 بالمئة إلى 5359 نقطة بينما زاد المؤشر الثانوي ‭.EGX70‬‏ مكاسبه إلى 1.85 بالمئة إلى 564 نقطة والمؤشر الاوسع نطاقا إي.جي.اكس 100 إلى 1.85 بالمئة إلى 905 نقاط.

وصعد سهم أوراسكوم للانشاء ‭OCIC.CA‬‏ في منتصف التداول 6.8 بالمئة إلى 242 جنيها مع توصية سي.أي كابيتال بشراء السهم وتحديد سعره المستهدف عند 306.1 جنيه.

وربحت اسهم أوراسكوم تليكوم 4.5 بالمئة إلى 4.41 جنيه وموبينيل 4.47 بالمئة إلى 156.5 جنيه والتجاري الدولي 5.30 بالمئة إلى 32.60 جنيه.

وجاء سهم بالم هيلز في المركز السادس من حيث قيم التداولات بنحو 28.6 مليون جنيه بهبوط 9.9 بالمئة إلى 2.90 جنيه.

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0958 جمت - اغلق المؤشر الكويتي ‭.KWSE‬‏ مرتفعا لليوم الثالث في حين مازالت احجام التداول هزيلة قبيل اعلان نتائج الشركات للربع الأول.

وقال متعامل في الكويت طلب عدم نشر اسمه "السوق هادئة للغاية واحجام التداول منخفضة جدا ... يتريث المستثمرون في انتظار اعلان النتائج."