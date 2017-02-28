لمحة -الاسهم القيادية ترتفع بالكويت صباحا
0655 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 في المئة إلى 6782.6 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.51 في المئة إلى 973.73 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.7 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة والمدينة 1.9 في المئة.
* هبوط أسهم زين 1 في المئة وكيبكو 2 في المئة وفيفا 3.5 في المئة والبنك التجاري الكويتي 4.4 في المئة.
* إجمالي قيمة التداولات 15.5 مليون دينار بعد مرور 55 دقيقة على فتح البورصة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.