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لمحة -الاسهم القيادية ترتفع بالكويت صباحا

Tue Feb 28, 2017 7:10am GMT
 
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‭0655‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 في المئة إلى 6782.6 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.51 في المئة إلى 973.73 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.7 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة والمدينة 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1 في المئة وكيبكو 2 في المئة وفيفا 3.5 في المئة والبنك التجاري الكويتي 4.4 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 15.5 مليون دينار بعد مرور 55 دقيقة على فتح البورصة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 