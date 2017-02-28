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لمحة -ارتفع طفيف للمؤشر الكويتي والأسهم القيادية تهبط

Tue Feb 28, 2017 10:08am GMT
 
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0945 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.03 في المئة إلى 6783.08 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.49 في المئة إلى 964.08 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وطيران الجزيرة 1.7 في المئة وأريد 1.6 في المئة والإمتياز 6 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك بوبيان وفيفا 1.2 في المئة وكيبكو 2 في المئة وزين 1 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 31.8 مليون دينار منها 13.1 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 