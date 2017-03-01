Tue 8 Aug 2017 | 21:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في بورصة الكويت صباحا

Wed Mar 1, 2017 6:40am GMT
 
[-] نص [+]

0635 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.32 في المئة إلى 6804.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.6 في المئة إلى 969.9 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.35 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة.

* هبوط أسهم أريد 3.2 في المئة وفيفا 2.35 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة.

* إجمالي قيمة التداولات 3.7 مليون دينار بعد مرور 35 دقيقة على فتح السوق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 