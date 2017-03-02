لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع في التداولات الصباحية
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* المؤشر الكويتي يرتفع 0.21 في المئة إلى 6753 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 965.85 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.35 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة والمباني وبنك بوبيان وفيفا 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم البنك التجاري 1.2 في المئة والكويتية للاستثمار واحدا في المئة وإيفا 3.4 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 6.2 مليون دينار بعد مرور 41 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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