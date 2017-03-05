Tue 8 Aug 2017 | 21:33 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Sun Mar 5, 2017 10:32am GMT
 
[-] نص [+]

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.55 في المئة إلى 6804.56 نقطة وكويت 15 يصعد 0.67 في المئة إلى 976.98 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 2.1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وكيبكو 2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

* هبوط أسهم أجيليتي 1.7 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وأريد 1.6 في المئة والكويتية للاستثمار 2 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 21.1 مليون دينار منها 7.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 