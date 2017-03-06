لمحة -المؤشر الكويتي يفتح منخفضا 0.06% وكويت 15 يهبط 0.12%
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* المؤشر الكويتي يهبط 0.12 في المئة إلى 6796 نقطة وكويت 15 يصعد 0.03 في المئة إلى 977.3 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.8 في المئة وميزان وكيبكو 2 في المئة وأجيليتي 1.7 في المئة.
* هبوط أسهم زين 1 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.8 في المئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 3.9 مليون دينار بعد مرور 30 دقيقة على بدء الجلسة.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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