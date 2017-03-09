لمحة -سهم أجيليتي يهبط في الكويت بعد إعلان نتائج 2016

* سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية يهبط 1.7% في مستهل تداولات بورصة الكويت رغم إعلان الشركة تحقيق ارتفاع في أرباحها السنوية بنسبة 10.6%.

* أجيليتي قالت إنها حققت 59.05 مليون دينار ربحا صافيا في 2016 مقابل 53.39 مليون قبل عام.