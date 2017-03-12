لمحة -سهم بنك الكويت الوطني يهبط بالكويت بعد إقرار توزيعات أرباح 2016

* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 2.7% إلى 730 فلسا بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع 30 فلسا للسهم الواحد و5 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2016.