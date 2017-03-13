لمحة -سهم زين يغلق منخفضا 5.3% بعد إقرار توزيع أرباح 2016
0945 جمت -
* سهم شركة زين الكويتية يغلق منخفضا 5.26% إلى 450 فلسا بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع 35 فلسا للسهم عن أرباح 2016.
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.45% إلى 6711.57 نقطة وكويت 15 يهبط 0.81% إلى 948.76 نقطة.
* ارتفاع أسهم المباني 1.2% وفيفا 2.5% وأريد 1.6% والبنك التجاري الكويتي 5.7% وجي.إف.اتش 4.6%.
* هبوط أسهم ميزان 1% وبنك الخليج 0.8% وبنك برقان 1.5% وبنك بوبيان 1.2%.
* إجمالي قيمة التداولات 21.4 مليون دينار منها 3.6 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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