لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا وسهم بيتك مستقر قبل الجمعية العمومية

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.2% إلى 6871 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.27% إلى 963.3 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مستقر عند 620 فلسا قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية التي ستناقش توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلسا للسهم الواحد و10 أسهم منحة لكل 100 سهم عن سنة 2016.