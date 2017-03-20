لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا وسهم بيتك مستقر قبل الجمعية العمومية
0636 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.2% إلى 6871 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.27% إلى 963.3 نقطة.
* سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مستقر عند 620 فلسا قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية التي ستناقش توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلسا للسهم الواحد و10 أسهم منحة لكل 100 سهم عن سنة 2016.
* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.2% وزين 2.2% وبنك وربة 1.9% والإمتياز 1%.
* هبوط أسهم بنك الكويت الدولي 0.8% وفيفا 1.2% وكيبكو 1% والوطنية العقارية 1.9%.
* إجمالي قيمة التداولات 11.3 مليون دينار بعد مرور 36 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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