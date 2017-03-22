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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تهبط في التداولات الصباحية

Wed Mar 22, 2017 6:43am GMT
 
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0633 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.11% إلى 6874 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.77% إلى 959.6 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 5.9 مليون دينار بعد مرور 33 دقيقة على بدء الجلسة.

* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 1.3% وميزان 2% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وبنك برقان 1.5%..

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 0.85% وإيفا 5.4% والمجموعة التعليمية 9.8%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 