لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تهبط في التداولات الصباحية
0633 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.11% إلى 6874 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.77% إلى 959.6 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 5.9 مليون دينار بعد مرور 33 دقيقة على بدء الجلسة.
* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 1.3% وميزان 2% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وبنك برقان 1.5%..
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 0.85% وإيفا 5.4% والمجموعة التعليمية 9.8%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.