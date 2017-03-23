لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتراجع صباحا وسط ضعف في القيمة المتداولة
0620 جمت -
* المؤشر الكويتي يتراجع 0.03% إلى 7018 نقطة وكويت 15 يهبط 0.09% إلى 955.7 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 4 ملايين دينار بعد مرور 20 دقيقة على بدء التداول. ونحو نصف هذه القيمة للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.5% وبنك بوبيان 1.2% والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.8%.
* هبوط أسهم زين 1.1% والبنك الأهلي 1.6% وفيفا 1.2% والكويتية للاستثمار 1.9%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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