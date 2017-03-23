لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتراجع صباحا وسط ضعف في القيمة المتداولة

* المؤشر الكويتي يتراجع 0.03% إلى 7018 نقطة وكويت 15 يهبط 0.09% إلى 955.7 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 4 ملايين دينار بعد مرور 20 دقيقة على بدء التداول. ونحو نصف هذه القيمة للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.