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لمحة -بورصة الكويت تغلق على انخفاض

Mon Mar 27, 2017 10:12am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.12 بالمئة إلى 7032.26 نقطة وكويت 15 يهبط 0.3 بالمئة إلى 947.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم ميزان اثنين بالمئة وكيبكو يصعد واحدا بالمئة وفيفا الكويتية 1.15 بالمئة وطيران الجزيرة 1.75 بالمئة

* هبوط أسهم أجيليتي 1.5 بالمئة وبنك وربة 1.9 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.45 بالمئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 26.9 مليون دينار منها 8.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 