لمحة -الأسهم الكويتية تهبط في التداولات الصباحية
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.22% إلى 7017 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.66% إلى 941.55 نقطة.
* إجمالي القيمة القيمة المتداولة 2.88 مليون دينار بعد مرور نصف ساعة على بدء التداول.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وفيفا 2.3% وبنك بوبيان 1.2%.
* سهم بنك الخليج يرتفع 2% والمال 2.4% وأعيان العقارية 2.15%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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