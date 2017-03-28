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لمحة -الأسهم الكويتية تهبط في التداولات الصباحية

Tue Mar 28, 2017 6:38am GMT
 
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0630 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.22% إلى 7017 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.66% إلى 941.55 نقطة.

* إجمالي القيمة القيمة المتداولة 2.88 مليون دينار بعد مرور نصف ساعة على بدء التداول.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وفيفا 2.3% وبنك بوبيان 1.2%.

* سهم بنك الخليج يرتفع 2% والمال 2.4% وأعيان العقارية 2.15%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 