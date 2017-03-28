بنك وربة الكويتي يدرج صكوكا بقيمة 250 مليون دولار في بورصتي ناسداك دبي وايرلندا
الكويت 28 مارس آذار (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الثلاثاء إنه أدرج صكوكا إسلامية كان قد أصدرها في 9 مارس آذار الجاري بقيمة 250 مليون دولار في بورصتي ناسداك دبي وايرلندا.
جاء ذلك في بيان نشره البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية على موقع بورصة الكويت دون مزيد من التفاصيل.
وتبلغ نسبة الربح لهذه الصكوك 6.5 في المئة ويجوز استردادها بعد مرور خمس سنوات على الإصدار وتهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال وتقوية المركز المالي للبنك. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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