لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

* قيمة التداول 2.8 مليون دينار بعد مرور 21 دقيقة على بدء الجلسة.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.17% إلى 7064.3 نقطة وكويت 15 يهبط 0.17% إلى 937.5 نقطة.

* سهم الوطنية العقارية الكويتية يهبط 1.9% إلى 104 فلوس بعد تحقيق ارتفاع طفيف في أرباح 2016.

* الوطنية العقارية حققت أرباحا صافية قدرها 16.1 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 15.4 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)