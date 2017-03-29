لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا
0621 جمت -
* قيمة التداول 2.8 مليون دينار بعد مرور 21 دقيقة على بدء الجلسة.
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.17% إلى 7064.3 نقطة وكويت 15 يهبط 0.17% إلى 937.5 نقطة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.6% وبيت التمويل الكويتي 1.7% ورابطة الكويت والخليج للنقل 4.5%.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وكيبكو 1% وفيفا 3.4% وبنك برقان 1.5%.
* سهم الوطنية العقارية الكويتية يهبط 1.9% إلى 104 فلوس بعد تحقيق ارتفاع طفيف في أرباح 2016.
* الوطنية العقارية حققت أرباحا صافية قدرها 16.1 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 15.4 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.