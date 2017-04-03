لمحة -أسهم بورصة الكويت تغلق على انخفاض
0945 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.32 بالمئة إلى 6999.23 نقطة وكويت 15 يهبط 0.22 بالمئة إلى 943.23 نقطة.
* ارتفاع أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة والكويتية للاستثمار 1.0 بالمئة ومجموعة الصناعات 1.7 بالمئة.
* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة وأمريكانا 2.3 بالمئة وطيران الجزيرة 1.7 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 25.4 مليون دينار منها 6.6 مليون للأسهم المقيدة على مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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