لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتراجع صباحا

* المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع 0.08 بالمئة إلى 7024.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.02 بالمئة إلى 957.8 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 4.2 مليون دينار بعد مرور 42 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)