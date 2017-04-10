لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض
0944 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.1% إلى 7008.2 نقطة وكويت 15 يهبط 0.27% إلى 957.25 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الخليج 2% وكيبكو 1.1% وطيران الجزيرة 1.8% والبنك الأهلي 1.6%.
* هبوط أسهم بنك برقان 1.4% وبيت التمويل الكويتي 1.8% والمال 2.2% ومجموعة الصناعات 1.6%.
* إجمالي القيمة المتداولة 29.5 مليون دينار منها نحو أربعة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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