لمحة -الوطني يرتفع بالأسهم القيادية في الكويت بعد نمو الأرباح

* سهم بنك الكويت الوطني يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة إلى 690 فلسا بعد ارتفاع أرباح الربع الأول من العام.

* البنك يقول إن أرباحه الصافية نمت 8.1 بالمئة إلى 85.355 مليون دينار (280 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 78.935 مليون دينار قبل عام.