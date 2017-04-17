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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض

Mon Apr 17, 2017 10:24am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.71% إلى 6919.62 نقطة وكويت 15 يهبط 0.44% إلى 942.08 نقطة.

* ارتفاع أسهم أمريكانا 0.8% وأجيليتي 1.6% وبوبيان للبتروكيماويات 1.75% وأريد 7% والمال 4.9%.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي ونور 1.85% وكيبكو 1.2% والمباني 2.4% وبنك الخليج والساحل 2%.

* إجمالي القيمة المتداولة 23.3 مليون دينار منها 5.9 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 