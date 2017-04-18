لمحة -الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت في التداولات الصباحية
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.13 بالمئة إلى 6928.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.5 بالمئة إلى 937.4 نقطة.
* ارتفاع أسهم كيبكو 1.2 بالمئة والمال 2.3 بالمئة وجي إف اتش 3.3 بالمئة.
* سهم بيت التمويل الكويتي يهبط 1.9 بالمئة وأجيليتي 1.5 بالمئة وفيفا 2.25 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 6.2 مليون دينار بعد مرور 24 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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