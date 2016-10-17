لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على انخفاض وسهم بنك الكويت يهبط بعد تراجع الأرباح

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.42 في المئة إلى 5287 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.65 في المئة إلى 797.3 نقطة.

* أمير الكويت أصدر أمس مرسوما بحل البرلمان ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 1.7 في المئة إلى 570 فلسا بعد تسجيل تراجع بنسبة 3.8 في المئة في النتائج الإجمالية للتسعة أشهر الأولى من 2016.

* بلغ صافي أرباح البنك 219.26 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة مع 227.92 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

* سهم أمريكانا يرتفع 0.8 في المئة وجي إف اتش 3.6 في المئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 5.5 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.5 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 7.3 في المئة.