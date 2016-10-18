لمحة -سهم زين يرتفع بالكويت قبيل إعلان النتائج الفصلية

0940 جمت -

* سهم زين يرتفع بالكويت 1.5 في المئة ليصل إلى 335 فلسا قبيل اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث.

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق متراجعا 0.07 في المئة إلى 5283.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.2 في المئة إلى 795.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج عند الإغلاق 0.9 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة والاستثمارات الوطنية 3.9 في المئة.