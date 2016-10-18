البنك الأهلي المتحد الكويتي يصدر صكوكا بمبلغ 200 مليون دولار بعائد ثابت 5.5%

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من قبل مرتبين قياديين اليوم الثلاثاء أن البنك الأهلي المتحد الكويتي بدأ إصدار صكوك دائمة غير قابلة للاستدعاء بقيمة 200 مليون دولار وبعائد 5.5 في المئة.

وكان البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية قال الثلاثاء الماضي إنه يعتزم إصدار صكوك غير محددة المدة بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار مبينا أن عائدات هذه الصكوك التي تقع ضمن صكوك الشريحة الأولى الإضافية سوف تستخدم "لتعزيز قاعدة رأس المال.. وفقا لمتطلبات بازل3."