لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0620 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.2 في المئة إلى 5294 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.57 في المئة إلى 800.3 نقطة.

* سهم زين يرتفع 3 في المئة إلى 345 نقطة بعد نمو الأرباح الفصلية.

* أرباح زين ارتفعت 12.3 في المئة لتصل إلى 42.5 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 37.8 مليون قبل عام.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة.