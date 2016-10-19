لمحة -مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا
0620 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.2 في المئة إلى 5294 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.57 في المئة إلى 800.3 نقطة.
* سهم زين يرتفع 3 في المئة إلى 345 نقطة بعد نمو الأرباح الفصلية.
* أرباح زين ارتفعت 12.3 في المئة لتصل إلى 42.5 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 37.8 مليون قبل عام.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم الكويتية للاستثمار 4.6 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وإيفا 1.8 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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