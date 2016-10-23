لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا
0630 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.09 في المئة إلى 5326.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.38 في المئة إلى 808 نقطة.
* القيمة المتداولة 1.1 مليون دينار فقط بعد مرور نصف ساعة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.75 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبنك وربة 5.5 في المئة.
* هبوط أسهم فيفا 1.2 في المئة وأجيليتي 1.05 في المئة والامتياز 2.7 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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