لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بمؤشرات الكويت صباحا

0700 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.14 في المئة إلى 5349 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.4 في المئة إلى 823 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 3.5 في المئة وزين 3.9 في المئة والبنك التجاري 2.6 في المئة وبنك وربة 3 في المئة.

* سهم أريد الكويتية للاتصالات المتنقلة يرتفع 3.8 في المئة إلى 1.1 دينار رغم تسجيل تراجع في الأرباح الفصلية.

* أريد أعلنت أمس الإثنين تسجيل تراجع في الأرباح الصافية في فترة الربع الثالث من العام الحالي نسبته ثلاثة بالمئة لتصل إلى 12.92 مليون دينار (42.6 مليون دولار) مقابل 13.27 مليون دينار قبل عام.

* أرباح أريد الصافية ارتفعت بنسبة 15 في المئة في التسعة أشهر الأولى من 2016 لتصل إلى 32.2 مليون دينار مقارنة مع 28.1 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.