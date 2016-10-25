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لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت وقيمة التداول تصعد لمستوى غير معتاد

Tue Oct 25, 2016 11:08am GMT
 
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1030 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.9 في المئة عند 5389 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 2.43 في المئة إلى 831.4 نقطة.

* القيمة المتداولة تحقق مستوى غير معتاد في 2016 وتصل إلى 31 مليون دينار منها 19.9 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 3.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي 2.1 في المئة وزين 6.5 في المئة

* هبوط أسهم الراي 6.8 في المئة ولوجستيك 2.7 في المئة وفيوتشر كيد 5.8 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 