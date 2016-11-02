لمحة -سهم بيت التمويل الكويتي يقود الأسهم القيادية للارتفاع صباحا

0617 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي مستقر عند 5411.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.47 في المئة إلى 831.8 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يرتفع 2.1 في المئة إلى 485 فلسا بعد نمو الأرباح الفصلية 20.5 في المئة.

* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة وأجيليتي 1.05 في المئة