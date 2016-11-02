بنك الكويت المركزي يوافق لبنك وربة على إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي الإسلامي اليوم الثلاثاء إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك مضاربة إسلامية غير محددة المدة بحد أقصى 250 مليون دولار.

وقال بنك وربة في بيان لبورصة الكويت إن الصكوك الجديدة ستكون "متوافقة مع رأس المال الإصافي.. من الشريحة الأولى لرأس مال البنك."

وأضاف أن هذه الصكوك تأتي "بغرض تدعيم قاعدة رأس مال البنك وفقا لمعايير كفاية رأس المال - بازل 3."