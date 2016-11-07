مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.07 في المئة إلى 5443.2 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.28 في المئة إلى 841.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم زين 2.5 في المئة وأجيليتي 1.0 في المئة وبنك وربة 1.8 في المئة وفيفا 1.2 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.0 في المئة والبنك التجاري 1.3 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة.